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الظهور الأول لزوجة شيكابالا في الملعب خلال الاحتفال بكأس مصر

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بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت الزمالك الأساسي، وبنطلون رياضي، مع شعرها الأشقر المُعتاد، ظهرت لأول مرة "سارة" الكندية، زوجة لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وهي تحتفل معه، بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر الـ 27. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة المصورة، التي ظهرا فيها الثنائي داخل الملعب، وهما يحملان الكأس، عقب فوز الفارس الأبيض على نظيره بيراميدز، في مُباراة أمس التي أُقيمت على استاد برج العرب.

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زفاف شيكابالا على فتاة كندية

أقام شيكابالا عقد قرانه، على الفتاة الكندية، في أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك، ومندوبي وسائل الإعلام، في أغسطس من العام الماضي.

واحتفل "شيكابالا" بخطبته عليها في أحد الفنادق المطلة على نيل أسوان، في ديسمبر من العام 2017.

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