"إيمان" تطلب الطلاق: "عينه زايغة ومتعدد العلاقات النسائية"

"عينه زايغة ومتعدد العلاقات النسائية وظبطه بيخوني في مكتبه".. هكذا روت "إيمان" ربة منزل أسباب طلبها الطلاق من زوجها رجل الأعمال أمام محكمة الآسرة بشبرا.

سردت "إيمان" في دعواها قصتهما قائلة: "تزوجت من رجل أعمال غني أحببته جدا وبعد الزواج شعرت أنه غير طبيعي يخرج كتيرا ويبات خارج المنزل بحجة عقد الصفقات والسفر الكثير وكل هذا في البداية كان عاديا ولكن بعد فترة من زواجنا الذي دام عامين بدأت تتبعه لأن الشك دخل قلبي من عدم استقراره".

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وأضافت "إيمان": "وخلال مراقبتي له سمعته يتحدث مع إحدى السيدات على المحمول ويقول لها كلام حب وغزل بشكل غير عادي فقلت له "بتكلم مين" قال "ناس بيتكلموا في شغل".

وتابعت: "قررت الخروج ورائه لمراقبته وخرجت وذهبت إلى مكتبه لتقابلني السكرتيرة قائلة "أنه في اجتماع عمل أبلغه بوجوك"، فقلت لها "لا أنا هنتظره"، ومر أكثر من ساعة خلال الاجتماع ليفتح الباب وتخرج ست جميلة ويبدو عليها أنها كانت في المكتب لغرض أخر غير العمل وعندما رآني سيطرت عليها علامات الارتباك فدخلت مكتبه وواجهته قائلة: "أنت بتخوني قالي لا طبعا تعالي أوصلك للمنزل ونتحدث هناك قلت له "لن أسامحك على خيانتك" فرد: "أنا بحبك أنتي حبي وحياتي ودول ولا حاجه بالنسبة لكي أنتي الكل في الكل".

واختتمت "إيمان" دعواها: "قلت له أنت مجنون" وطلبت الطلاق حتى اترك هذه الحياة القذرة فرفض وقال "انتي ملكي وعيشي أحسن" فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لإنصافي وتطليقي منه وإثبات كافة حقوقي لديه بعد التأكد من خيانته وأن "عيونه زايغة على الستات".