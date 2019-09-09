عبرت الفنانة مها أبو عوف، عن حزنها بعد تجاهل تكريم اسم شقيقها الراحل عزت أبو عوف، في المهرجانات الفنية الأخيرة، وذلك خلال لقائها في برنامج "The Insider بالعربي".
وذكرت خلال لقائها: "احنا متضررين جدًا من رؤساء المهرجانات أنهم ما يجبوش عزت أبو عوف صدمة لينا، وأنا بقولهم متشكرين أوي أنكم عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف".
وتوفي الفنان عزت أبو عوف، عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد صراع مع المرض.
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان الراحل، كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات، أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.
وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مها أبو عوف عن تجاهل تكريم شقيقها في المهرجانات الفنية: "متشكرين أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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