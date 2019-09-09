بالفاكهة والشوكولاتة.. طريقة عمل العاشوراء في المنزل

يحتفل العالم الإسلامي اليوم، بيوم عاشوراء، الذي نجّى الله فيه نبيه موسى من فرعون.

وتبدأ العديد من ربات المنازل بتحضير أطباق العاشوراء الشهية، لتقديمها عقب الوجبة الرئيسية، كما جرت العادات في العديد من الدول.

وتعتاد بعض السيدات على تحضير العاشوراء التقليدية بالقشدة والمكسرات، ويقدم لكِ "هُن" طُرق مختلفة لتحضير العاشوراء:

طريقة عمل العاشوراء في المنزل

طريقة عمل العاشوراء بالشوكولاتة

المقادير

نصف كيلو قمح بليلة

لتر حليب

ملعقة كبيرة أرز

نشا

كريم شانتيه

ملعقة كاكاو

قشدة

فانيلا

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير

قوي بغسل القمح جيدًا، وضعيه على النار في الماء المغلي، حتى تمام النضج، ثم صفيه جيدًا.

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قومي بغلي ماء مرة أخرى، وضعي فيها القمح المغلي سابقًا، والأرز، وضعي لهم الحليب والقشدة والسكر والفانيلا.

أذيبي النشا، وضعيها على الخليط السابق مع الكاكاو، والكريم شانتيه.

قومي بغلي الخليط غلوة واحدة على النار، ثم ابدأي بتوزيعه في الأطباق، واحفظيه في الثلاجة، ليُقدم باردًا.

طريقة عمل العاشوراء بالفواكه

المقادير

1/2 كيلو قمح بليلة

كيلو لبن

كوب سكر

ملعقتان فانيليا

قشدة

جوز الهند

كريم شانتيه

3 ملاعق نشا

قطع فواكه

طريقة التحضير

ضعي اللبن على النار، ثم السكر والفانيليا وقلبيهما جيدًا.

ضيفي الكريم شانتيه حتى الذوبان، ثم ضيفي القشدة، واتركيهما حتى مرحلة الغليان.

اذيبي النشا فى ربع كوب ماء، ثم ضعيها على الخليط واتركيهما حتى الحصول على قوام كثيف.

ضعي الفواكه على الوجه، واحفظيهما في الثلاجة، وقدميها باردة.