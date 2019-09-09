مجموعةُ كريستيان سيريانو لربيع 2020.. مناهضة لحركة البوب النسوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك العشرات من التعاونات التي تجمع بين الفنانين والمصمّمين، لكنْ في الغالب لا تظهر أعمالهم الفنية على الملابس، و لم يكن هذا هو الحال في مجموعة كريستيان سيريانو لربيع 2020، والتي تم عرضها في قاعة جوثهام بعد ظهر يوم السبت، حيث تأثّرت بشكل كبير بأعمال الرّسّامة الأمريكية آشلي لونجشور، والتي شاركت بنفسها في عرض المدرج.

وكانت الفنانة أول من سارت على المدرج وهي تحمل لوحة من الطلاء الطازج، وباعتبارها أيقونة مناهضة لحركة البوب النسوية، شقت طريقها إلى وسط الغرفة، حيث تواجدت لوحات عملاقة تحمل صورًا تشبه الرسوم الكاريكاتورية لنساء ناجحات أمثال فريدا كاهلو وليدي غاغا وكيت موس، وبدأت برسم تفاصيل قطع المجموعة بينما يتمّ عرضها في الوقت نفسه على المدرج.

وافتتحت العارضة كوكو روشا العرض مرتدية فستانًا ساحرًا مغطّى بالترتر اللامع باللون الأخضر الباهت ذا أطراف غير متماثلة منسّقًا مع بنطلون مطابق، تلتها العديد من فساتين السّهرة الأنيقة في لوحة من الألوان المائية البرّاقة، شملت الأخضر الباهت والأخضر الكهربائي والنعناعي والفوشيا والزنبق.

كما تخلّل العرض تشكيلة من بدلات الجمبسوت بأكمام منتفخة وفساتين سوداء بذيول مكشكشة ومتعدّدة الطبقات، كان هناك أيضًا شورت راكبي الدراجات الهوائية منسق مع توب بأكمام البالون مرتبط بكاب منسدل على الأرض.

وتلاعب المصمّم بحركة وتدفّق القطع من خلال إضافة أهداب الترتر إلى الفساتين والبنطلونات الواسعة.