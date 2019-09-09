الفستان الجلدي يتزين بالأحمر البوردو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يتزين الفستان الجلدي باللون الأحمر البوردو في خريف/شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Salvatore Ferragamo و Zimmermann و Isabel Marant. وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن الفستان الجلدي المزدان بهذه الدرجة الداكنة من الأحمر يمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة. Advertisements وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان الجلدي المزدان بالأحمر البوردو يمتاز بطابع جريء للغاية؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية الإطلالة بالهدوء، وهذا يعني ارتداء القليل من الحلي والإكسسوارات. وأشارت “Elle”، إلى أن الفستان الجلدي باللون الأحمر البوردو يتناغم مع بوت جلدي يكتسي باللون الأبيض؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار. كما يمكن إضفاء لمسة أنوثة نهائية على المظهر من خلال وضع أحمر شفاه يزهو بالأحمر البوردو أيضًا.

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