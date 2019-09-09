لبشرة فاتحة وصحية... إليكِ ماسك النشا وماء الورد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- بعد المصيف تحتاج بشرتك لعناية خاصة للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة، لذلك يستعرض لكم "مصراوى"، طريقة عمل ماسك النشاة وماء الورد للتمتع ببشرة نضرة وصحية، حسب ما جاء في موقع"cosmopolitan". المكونات: -ملعقتين من النشا 3ملاعق من مياه الورد Advertisements -الكريم المرطب المخصص لبشرتك طريقة عمل الماسك. امزجي النشا ومياه الورد، ثم ضعيهم على بشرتك بلطف، وقومي بتوزيع الماسك على وجهك بعيدا عن منطقة العين، ثم اتركيه بين 15 دقيقيه. - قومي بشطف الوجه بمياه فاترة، وضعي الكريم المرطب الخاص بكِ.

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