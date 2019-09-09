طريقة عمل سندوتش البيتزا

تعتبر البيتزا من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سندوتش بيتزا برجر، على طريقة شريف الحطيبي، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة"، على سي بي سي سفرة. المكونات برجر. صوص بيتزا. زعتر ناشف. جبنة موتزاريلا. جبنة كريمة. Advertisements طماطم حلقات. زبدة. طريقة التحضير - اخلطي الجبن مع الزعتر ثم اطهِ البرجر على الجريل. - ادهنيه بقليل من الزبدة ثم صوص البيتزا ثم حلقات الطماطم ثم خليط الجبنة. - أدخليه الفرن ثم قدميه في سندوتش.

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