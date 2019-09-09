أعراض مرض البارانويا

تعددت مسمياته بين البارانويا أو جنون الارتياب، والذي يُعرف لدى منظمات الصحة النفسية بأنه اضطراب نفسي عصبي. ويقدم "هُن" في التقرير التالي صفات المصابين بمرض البارانويا، وفقًا لموقع "healthline". - عديمي الثقة في دوافع الآخرين. - يعتقدون أن الآخرين يريدون إلحاق الأذى بهم ولديهم أغراض خفية. - دائما ما يحمل هذا الشخص الضغائن للآخرين. - حديثه دائما مع الآخرين يتضمن نص مهين أو تهديد في أكثر التعليقات أو الأحداث. - الشك في ولاء الآخرين له. Advertisements - لايتقبل النقد وشديد الحساسية في هذا الشأن. - دائما ما يواجه هذا الشخص مشكلة في العمل مع الآخرين. - سريع الغضب وعدائي. - شخص يفضل الانفصال والانعزال عن الآخرين. - جدلي ودفاعي بشكل مبالغ فيه. - شخصية تواجه صعوبة في الاسترخاء. - لديه صعوبة في تكوين علاقات اجتماعية.

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