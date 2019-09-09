هند صبري تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا بفستان أسود

نشرت الفنانة هند صبري صورًا لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تواجدها في مهرجان "فينيسيا السينيمائي" في إيطاليا. وعلقت هند على الصور: "في الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76". تسلمت الممثلة التونسية هند صبري جائزة مؤسسة الصحفيات الايطاليات المعروفة بـ starlight cinema award، من البرتو باربيرا رئيس مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومعها الممثل التشيلي الفريدو كاسترو، الذي يعرض فيلمه في المسابقة الرسمية للمهرجان. Advertisements قد يهمك ايضاً: هند صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها السراويل الفضفاضة أحدث صيحات الموضة في مهرجان فينيسيا

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