"الثقة والاحترام".. نصائح لتجاوز هرشة السنة السابعة في الزواج

تعد هرشة السنة السابعة، "بُعبُع" يهدد الأزواج والزوجات، فيعتقد البعض إنها تُمثل ذروة الملل والخلافات من العلاقة الزوجية، فضلًا عن اتجاه أحد أفرادها للخيانة، بسبب كثرة المُشكلات، والضغوطات.

وكانت دائرة الإحصاء المركزية الألمانية سجلت أن أعلى نسب طلاق للأزواج، تكون فى هذه الفترة، التى تصل إلى 30%، ووصلت إلى 10243 حالة في عام 2011.

واتفق مع تلك الإحصائية أيضًا مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، الأمر دفع المخرج الأمريكى بيلى وايلدر لإخراج فيلم يحمل اسمها "هرشة السنة السابعة"، من بطولة مارلين مونرو، عام 1955، تدور أحداثه بشأن زوج مرّ على زواجه سبعة أعوام ووصل لذروة الملل مع زوجته ويتعرض لإغراءات جارته أثناء سفر زوجته وأولاده.

زوجات يسردن تجاربهن مع هرشة السنة السابعة

ربما ما توصلت له بعض الإحصائيات، اتفقت معه بعض الزوجات، اللاتي سردن لـ "هن" تجاربهن مع هرشة السنة السابعة في الزواج.

فقالت "أسماء.ع" 24 عاما: "مش السابعة بس، ده ربنا يلطف بينا لأن الواحد حاسس أنه نسي شكل الضحك"، موضحة أن المسؤولية الزائدة وعدم التجديد قادران على قتل العلاقة الزوجية.

في حين قالت "رحمة.م" 28 عاما: "السنة السابعة لو عدت بيكونوا على خير، فانتوا كدة وصلتوا لمرحلة اللامبالاة من ناحية المشاكل والتعود عليها، ووقتها كل حاجة هتبقى سهلة، لأنها فعلًا أصعب سنة، وفيها انفصالات كتير".

وأوضحت "نانا.م": "فعلا السنة دي معايا مش طبيعية مشاكل بتيجي من الهوا وهو معدي، وأتمنى السنة دي تنتهي ونقدر نتعايش تاني زي الأول".

وأكدت إحدى السيدات التي تُدعى "منى.أ" 32 عاما، أنها مرت بأزمات عِدة في السنة السابعة من زواجها، بسبب الضغوطات الهائلة عليهما، قائلة: "كنا بنتخانق كتير والله وخناقات كبيرة بس الرك على مين يهدي الدنيا ويقدم تنازلات ويصالح التاني الأول حتى لو التاني غلطان"، متابعة: "لما هتقدمي السبت مرة واتنين وعشرة هتلاقي الحد حتى لو جه متأخر، لكن طول ما راسنا براس بعض وواخدنها عِند هتلاقي الدنيا لا تطاق".

وقالت "ندى.م" 29 عاما، إن السبب في أغلب الأحيان دومًا ما يرجع لمسؤوليات الأطفال، قائلة: "بيكون أول طفل خلاص داخل المدرسة، عاوز فلوس ورعاية أكتر، فطبيعي الراجل بيحس إنه مضغوط ومراته مُهملاه وهنا بتكون في مشاكل".

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نصائح لتجاوز هرشة السنة السابعة في الزواج

وكان موقع "نوريش ذي بلانيت" سلط الضوء على بعض القواعد والأمور التي يجب أن يتبعها الزوجان في حياتهما الزوجية، للتخلص من الخلافات، وتخطي العقبات، جاءت على النحو التالي:

1- الثقة

الثقة المتبادلة بين الزوجين من العوامل الأساسية في استقرار العلاقة الزوجية، ففقدان هذه السمة تهدم العلاقة بمرور.

2- التواصل الفعال

من الأمور التي تؤدي إلى نجاح العلاقة الزوجية، وتساعد في استقرارها والتفاعل بين الزوجين.

3- الاحترام المتبادل

يعد أيضًا الاحترام المتبادل بين الطرفين من الأمور التي تساعد في استمرار العلاقة الزوجية، وهي مؤشر لنجاح العلاقة.

4- المشاركة

تعد العلاقة الزوجية الناجحة قائمة على أساس المشاركة التي يجب أن تكون أساس أي علاقة زوجية ناجحة، بدلًا من التصرفات الفردية.