"اتصلي بـ108".. طرق مواجهة رسائل تهديد أو ابتزاز عبر "فيسبوك"

قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية سابقًا، إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يتم ارتكابها عبر التكنولوجيا والإنترنت والهواتف المحمولة وتهدف للإضرار بالغير والدخول لأماكن إلكترونية غير مسموح له بالدخول فيها.

ووصف الرشيدي خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" وسائل التواصل الاجتماعي بأنها وسائل الانفصال الاجتماعي، محذرًا من تجمع الأسر وكل شخص فيهم يحمل هاتفه المحمول ويتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرشيدي أن اختراقات الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة إلكترونية طبقًا للقانون الجديد، ناصحًا الفتيات خاصة بعدم وضع معلومات وبيانات شخصية حقيقية عبر الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أن نسبة الأمان في "فيسبوك" زيرو على حد تعبيره.

وكشف الرشيدي عن بيع شبكات التواصل الاجتماعي للبيانات الشخصية للعملاء وأن الشركات تبيعها لمعرفة ميول الشخص وأفكاره لاستهدافه في الدعاية المختلفة.

ونصح مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية السابق من تتعرض للتهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتوجه لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إدارة متخصصة لمواجهة هذه الجرائم وبها مجموعة من الضباط المدربة لحل هذه المشكلات وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ومقرها بميدان العباسية أمام قطاع الأحوال المدنية ولها خط ساخن برقم 108.

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وتابع: "لو جالي تهديد أو سب وقذف اوعى تلعب في الحاجة عشان الدليل الإلكتروني وعشان هما اللي بيطلعوه مش انت وده مش للتهديد بس لكن لأي حاجة تضرك".

وأشار الرشيدي إلى أن الصور الخارجة التي تصلك في الرسائل هي عبارة عن شفرات وأرقام وإشارات تنتقل عبر الفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن الضباط يستطيعون تتبع هذه الإشارات بالتعاون مع الشركات مقدمة خدمات الإنترنت.

ونصح الرشيدي بأن يتوجه من يتعرض لهذه الجرائم لأحد فروع مباحث الإنترنت الـ7 المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتوجهون لإدارة مباحث الإنترنت بالعباسية، أما سكان محافظات غرب الدلتا "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت بالإسكندرية، وسكان محافظات وسط الدلتا "الغربية والمنوفية وكفر الشيخ" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت بطنطا، وسكان محافظات شرق الدلتا "الشرقية والدقهلية ودمياط" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت بطنطا، ويتوجه سكان محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا" لفرع مباحث الإنترنت بالمنيا، ومحافظات وسط الصعيد "أسيوط سوهاج الوادي الجديد" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت بأسيوط، أما محافظات جنوب الصعيد "قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت بقنا، ومحافظات القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" يتوجهون لفرع مباحث الإنترنت ببورسعيد.

وأكد الرشيدي أن مباحث الإنترنت يمكنها الوصول لأصحاب الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي والتعرف عليه عن طريق رقم "IP" المخصص له، لافتًا إلى أن مباحث الإنترنت تتلقى 800 بلاغ يوميًا.