"سم أبيض".. تعرفي على أضرار الدقيق

الدقيق الأبيض من الأطعمة التي تدخل في الكثير من الأنظمة الغذائية اليومية، ولكن ما يجهله الكثيرون أن الدقيق الأبيض له الكثير من المخاطر والأضرار على صحة الجسم خاصة عند الإفراط في تناوله.

يقدم لكِ موقع "هن" أضرار الدقيق الأبيض نقلًا عن موقع "Care 2".

السمنة

يحتوى الدقيق على الجليادين، وهو بروتين موجود فى جلوتين القمح، حيث يطلق تأثيرًا جيدًا في الدماغ عن طريق التحول إلى مادة تعبر حاجز الدم فى الدماغ وتلتصق بمستقبلات الأفيون فى المخ، وهذا البروتين يجعلك تشعر بالجوع سريعًا وتزيد الشهية للطعام.

اضطرابات الجهاز الهضمي

عند تكرير الحبوب الكاملة، يتم فقد 80% من الألياف، وهو ما يؤثر بالسلب على صحة القناة الهضمية والأمعاء.

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مرض السكري

تناول أي طعام يحتوي على الدقيق الأبيض يتم هضمه بشكل أسرع، وهذا ما يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي لارتفاع الأنسولين.

كما يتم بسهولة تحويل الكربوهيدرات التي فى القمح، والتى تسمى بـ"الأميلوبكتين أ"، إلى سكر الدم أكثر من الكربوهيدرات الأخرى.

بطء عملية التمثيل الغذائي

تشير الأبحاث إلى أن الجسم قد يحول المواد الغذائية إلى دهون مخزنة حال وجود أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الدقيق.