خبير أمن معلومات ينصح الأهالي بـ"تسطيب" برامج مراقبة على هواتف أبنائهم

حذر المهندس أحمد السخاوي، المتخصص في أمن المعلومات، من مشاهدة الأطفال للمحتوى العنيف عبر التليفزيون أو ممارسة ألعاب إلكترونية عنيفة.

وقال السخاوي خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الإنترنت سلاح ذو حدين ويمكن استخدامه في جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ناصحًا الأهالي بعدم ترك أطفالهم وحدهم ليتصفحوا شبكة الإنترنت.

وأوضح السخاوي أن الطفل يمكن أن يدخل على موقع من المواقع التي ترسل فيروسات لإغلاق الملفات الموجودة على الجهاز لطلب الفدية المالية، لافتًا إلى أن الأسرة مسؤولة بنسبة 60% عن سلوك الطفل على الإنترنت وأن المدرسة مسؤولة بنسبة كبيرة أيضًا نظرًا لأن الطالب يقضي 8 ساعات يوميًا في المدرسة.

وحذر السخاوي من خطورة الفيديوهات التي يتم اقتراحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مشيرًا إلى أن هذه الاقتراحات لا يكون لها أي صلة بالمحتوى الذي تم البحث عنه.

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وحذر المتخصص في أمن المعلومات من احتمالية قيام الطفل بتقليد مشاهد العنف التي يراها في الأفلام والمسلسلات، ناصحًا الأهالي بالاستعانة ببعض التطبيقات مثل "جوجل فاميلي" للتحكم فيما يشاهده الطفل أو يحمله من التطبيقات المختلفة.

ونصح السخاوي باختراق هواتف الأطفال بتطبيقات معينة لمراقبة سلوك الطفل ومراقبة رسائل الواتساب والماسنجر ومراقبة الاستديو والصور الموجودة عليه، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تختفي فور تسطيبها على هاتف الطفل، مشيرًا إلى أن الآباء يجب أن يفعلوا ذلك لمتابعة ما يفعله الأطفال على الإنترنت وخوفًا من الوصول للتطبيقات والألعاب الخطيرة التي تؤدي للانتحار.

وتابع موجهًا كلامه لأولياء الأمور: "حاول تنزل لمستوى ابنك متخليهوش هو يطلع لمستوى تفكيرك".