الطبعات الحيوانية تغزو ستايل النساء في الأيام الأولى من أسبوع الموضة النيويوركي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع الموضة في نيويورك رسميًا يوم الجمعة الماضي، وقد حرص رواد ستايل الشارع على ارتداء أفضل القطع المطبعة بالطبعات الحيوانية أثناء حضورهم اليوم الأول من العروض، بما في ذلك Rag & Bone ،Tomo Koizumi ،Jeremy Scott و No Sesso.

من طبعة الحمار الوحشي إلى الطبعات الثعبانية، يبدو أن هناك قاعدة جديدة مفادها أن هذه الزخارف الجذابة تضفي اللمسة المثالية على الإطلالة عندما يتعلق الأمر بأسلوب الشارع.

ولا يقتصر الأمر على إضافة الطبعة الجذابة إلى أي زي بطريقة ملفتة للأنظار، ولكن يمكن أيضًا إضافتها إلى إطلالة محايدة؛ إذ رصدنا بعض رواد العروض وهم يرتدون إطلالات كاملة مكونة من قطع بطبعات مختلفة، في حين هناك من فضّل إضافتها على شكل إكسسوار على زي محايد، ولأننا لا زلنا في بداية أسبوع الموضة النيويوركي، من المتوقع رؤية المزيد من الإطلالات الأنيقة بالطبعات الحيوانية الجذابة في الأيام المقبلة.