تغيرات الأسبوع الرابع والخامس من الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنت قد اكتشف حدوث الحمل وأنت في الأسبوع الـ 4 لا شك أنه وقت ورائع تمرّين فيه بتغيرات عديدة. كما أن عليك أن تعرفي عن أمور عديدة مثل مراحل الحمل ومواعيد الفحوصات، والتغذية المناسبة، والأطعمة التي ينبغي تجنّبها. وخلال الأسبوع الـ 4 والـ 5 تحدث تغيرات هرمونية متلاحقة، إليك أهم أعراضها، حسب ما جاء في موقع "24" الاماراتي:

من أهم الأعراض التي تبدأ في الأسبوع الـ 4: غياب الدورة، الصداع، والإحساس بالتعب، وآلام أسفل الظهر، والدوخة.

وخلال الأسبوع الـ 4 ترحل البويضة المخصّبة إلى الرحم لتنزرع على جداره حيث تحصل على المغذيات من دم الأم بهذه الطريقة.

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وخلال الأسبوع الـ 5 تتشكل الأعضاء الرئيسية للجنين. ومن أهم التغيرات التي تشعرين بها: تقلبات المزاج، وحساسية الثدي للمس، والإحساس بالإرهاق بسرعة، مع زيادة مرات الرغبة في تناول الطعام للحفاظ على مستوى السكر بالدم منضبطاً، وتقليل الإحساس بالنعاس.

وتبدأ مع الأسبوع الخامس أعراض غثيان الصباح، والتي يُمكن أن تحدث في أي وقت من اليوم، مع زيادة مرات التبول نتيجة نشاط الكلى الزائد. وتشعرين بتقلصات نتيجة تمدد الرحم، وقد يحدث إفراز مهبلي لقطرات من الدم تثير القلق لكنها أمر عادي.

ما عليك القيام به. الأسبوع الـ 5 هو الوقت المناسب للبدء في روتين التمارين والأنشطة البدنية لتقوية عضلات الحوض، ومراعاة توصيات التغذية الصحية للحمل جيداً، وخاصة تجنّب الأطعمة غير الصحية، وتناول المزيد من الخضروات والفواكه، إلى جانب الحليب والبيض واللحوم قليلة الدهون.