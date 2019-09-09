5 تسريحات بالأزهار لإطلالة مميزة يوم زفافك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تعتبر تسريحة الشعر المثالية من أهم ما تسعى النساء للحصول عليه في زفافهن، بشكل يتناسب مع نوع شعرهن وملابسهن.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة تسريحات عرائس مميزة تمثل الأزهار جزءاً هاماً منها، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

-تسريحة الضفائر

تتميز هذه التسريحة بالضفائر والزهور الصغيرة الأرجوانية التي تعطي مظهراً مرحاً للعروس.

- كعكة الزفاف مع الورود الملونة

تسريحة على شكل كعكة مع الورود الصفراء والوردية، وأزاهير بيضاء صغيرة. تتميز هذه التسريحة بإعطاء إطلالة مشرقة للعروس.

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- تسريحة على شكل كعكة تعج بالورود

تحتوي هذه التسريحة على الكثير من الورود والأزهار بألوان متنوعة، وتتميز بظلالها الوردية والأرجوانية.

- تسريحة بالأزهار البيضاء

جربي هذه التسريحة الجديدة التي تطغى عليها الأزهار البيضاء وستحصلين على إطلالة رائعة.

-تسريحة بأزهار متناقضة الألوان

تتناسب هذه التسريحة مع جميع ألوان فساتين الزفاف، لأنها تحتوي على أزهار بألوان متناقضة.