"رعاية أطفال السجينات": نسعى لإيجاد عقوبات بديلة لسجن الغارمات

قالت نوال مصطفى، رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنه ليس من العدل أن يتم الزج بالغارمات مع السجينات الجنائيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة "الحدث"، أن هناك عقوبات بديلة مطبقة في العالم كله سواء بلاد عربية أو غربية.

وتابعت "مصطفى" أن هناك مشروع قانون تتبناه جمعيتها للاستفادة من السجينة الغارمة بدلا من أن تكون عالة على الدولة، "ولازم يبقى الشخص دا قوة من قوى الدولة وليس عبء عليها".

وواصلت قائلة: "ويبقى قوة بشرية منتجة وفي نفس الوقت نحمي أطفالهم وأسرهم من إنهم يبقوا قنابل موقوتة، لأنهم هيبقوا ضد المجتمع أما يخرجوا لأنهم احتكوا بمجرمين حقيقيين، وبنحمي بالقانون المجتمع ككل لأننا أما بنحمي الطبقة دي من الانخراط في الإطار الإجرامي والمؤسسة العقابية؛ بنبقى في نفس الوقت مشغلينهم بدينهم ولتسديد ما عليها".