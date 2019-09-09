الكريم باتسيير من الكريمات الحلوة التي تستخدم في حشوات الحلويات، يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الكريم باتسيير في المنزل. مقادير الكريم باتيسير 4 بيضات نصف كوب سكر ربع كوب نشا فانيليا Advertisements كوب ونصف لبن ربع كوب زبدة مكعبات - ضعي اللبن على النار ثم اخلطي البيض مع السكر والنشا معًا. - ضيفي اللبن الساخن تدريجيًا لخليط البيض والسكر واخلطيهم جيدًا ثم ضيفي الفانيليا ثم رشة الملح. - ضعيها في طبق ووقتها تكون جاهزة للاستخدام.

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