نصائح لاختيار وسادة مناسبة

تشعر السيدات عند الاستيقاظ من النوم ببعض الآلام في الظهر، الرقبة، والكتف، كما يمكن أن يشعرن بدوار أو صداع، وهذه الأعراض تظهر بسبب عدة عوامل أهمها وسادة النوم غير الملائمة، حيث يجب اختيار هذه الوسادة وفقًا لعدة معايير منها تحديد وضعية النوم المفضلة، يقدم لكِ موقع "هن" بعض النصائح لاختيار الوسادة المناسبة نقلًا عن موقع "WikiHow" الأميركي.

تحديد وضعية النوم

أهم خطوة لضمان اختيار الوسادة المناسبة هي تحديد وضعية النوم المفضلة، بعض الأشخاص يفضلون النوم على الظهر، والبعض الآخر يفضل النوم على الجنب وآخرين يفضلون النوم على البطن.

النوم على الظهر

في حالة تفضيل النوم على الظهر، يجب البحث عن وسادة سميكة متوسطة الحجم، حيث أنها ستدفع الرأس للأمام، وربما يتطلب الأمر وجود وسادة أكثر سمكًا وثباتًا في الجزء السفلي، لتوفير جزء صغير من دعم للرقبة لحاشي الشعور بالألم.

النوم على أحد الجانبين

عند تفضيل وضعية النوم على إحدى الجانبين، يجب البحث عن وسادة متوسطة السُمك، ولينة قليلاً بحيث يمكن استخدامها بشكل مريح في هذا الوضع.

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في حالة تفضيل النوم على البطن، فيجب البحث عن وسادة ناعمة مسطحة إلى حدٍ ما.

حيث تسمح هذه الوسادة للرقبة بالبقاء بصورة مندمجة مع العمود الفقرى.