عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّى الله فيه نبيه موسى من فرعون، ويعدّ يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول، مثل إيران وباكستان ولبنان والهند والعراق والجزائر.

وإليك طريقة عمل العاشوراء في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

2 كوب قمح منقوع ومسلوق

3 كوب لبن

جوز هند

زبيب

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سكر

3 ملعقة كبيرة نشا

قرفة ناعمة

طريقة التحضير

- أضيفي جزء من القمح المسلوق إلى اللبن على النار.

- اضربي فى الخلاط الجزء الآخر من القمح مع اللبن ثم أضيفيه للجزء الأول على النار.

- أضيفي السكر والزبيب وجوز الهند والقرفة الناعمة وقلبي حتى يغلظ القوام قليلاً.

- صبي العاشوراء في أطباق التقديم ورشي على الوجة القرفة الناعمة وجوز الهند والزبيب وقدميه.