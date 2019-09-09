يفضل الكثير تناول البيتزا باختلاف أنواعها ومكوناتها والتي يتناسب تناولها مع جميع الأماكن سواء كان منزل أو عمل أو حتى جامعة، إلا أن هناك بعض السيدات لا تجيد تحضيرها بالرغم من سهولة إعدادها. ويقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل بيتزا البطاطس على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير بيتزا البطاطس 2 كوب بطاطس مبشورة كوب جزر مبشور ملعقة كبيرة دقيق زعتر جاف بصل مبشور 3 بيضات طماطم فلفل ألوان جبنة موتزاريلا مبشورة جبنة رومي مبشورة Advertisements زيتون أسود شرائح ملح فلفل أسود طريقة تحضير بيتزا البطاطس - اخلطى الجزر والبطاطس المبشورين وتبيليهما بالملح والفلفل الأسود. - أضيفي البيض والزعتر الجاف والدقيق والقليل من البصل وقلبي الخليط وافرديه في صينية مدهونة بالزيت. - أدخلي الخليط الفرن حتى قرب النضج. - قطعي الطماطم والفلفل الألوان واخلطيهما مع الزيتون والبصل وافرديهما على وجة خليط البطاطس. - افردى على الوجة جبنة رومي وموتزاريلا مبشورين. - أدخلى البيتزا الفرن لمدة 10 دقائق أخرى ثم قدميها.

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