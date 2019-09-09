للمرة الأولي.. مطعم في جنوب أفريقيا يقدم وجبات من الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

افتتح طاه في جنوب أفريقيا، مطعما مؤقتا يقدم وجبات محضرة بالكامل من الحشرات، ويقول إنها ستكون طعام المستقبل.

لكن التجربة المؤقتة ألهمته للبدء في صنع وجبات متعددة باستخدام الحشرات، وفي يوليو الماضي، افتتح مطعما في كيب تاون لا يقدم سوى وجبات من الحشرات، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

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وأطلق بارنارد على المطعم اسم "تجربة الحشرات"، وهو الأول من نوعه في جنوب أفريقيا الذي يقدم وجبات محضرة فقط من الحشرات، رغم أن تلك المطاعم تنتشر بشكل متزايد في العديد من الدول حول العالم.

وقال: "مع زيادة عدد سكان العالم ومع تقلص الرقعة الزراعية، فإن الأمر لا يتطلب سوى مساحة صغيرة جدا من الأرض وكمية صغيرة جدا من الماء لتربية الكثير من الحشرات. هذا بالتأكيد أمر جيد للبيئة. وهذا هو طعام المستقبل".

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إنه يوجد أكثر من 1900 نوع من الحشرات التي يمكن أكلها. ووصف العلماء الأطعمة التي تعتمد على الحشرات بأنها طعام مستدام ورخيص غني بالبروتين والألياف والمعادن.