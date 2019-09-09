قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل القرنبيط باللحمة المفرومة قرنبيط. 250 جرام لحمة مفرومة. بصلة مبشورة. 3 كوب عصير طماطم. ملح. فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون. Advertisements ملعقة كبيرة بهارات لحمة. ملعقة كبيرة زيت. بقدونس مفروم. كوب جبنة موتزاريلا. طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة - اسلقي القرنبيط نصف سلقة في ماء مغلي ورشة من الكمون والملح. - اتركيها قليلًا ثم ضيفي عصير الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك جيدًا. - ادهني بايركس بالزيت ثم ضيفي القرنبيط المسلوق ثم ضيفي عليه العصاج وأدخليه الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج. - أضيفي الجبنة الموتزاريلا قبل إخراجه من الفرن واتركيها حتى تذوب ثم قدميه ساخنا وزينيه بالبقدونس.

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