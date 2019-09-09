ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

على غرار إعلان إحدى شركات الاتصالات الجديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة روسية تتحدى المصريين في الرقص.

ويبدأ الفيديو بالفتاة "ماريا أونا" وهي تقول بالعربية: "يا جماعة أنا بتحدى المصريين الجدعان" وتظهر الفتاة بالفيديو وهي ترقص على أغنية سلام كبير أوي للجدعان المستخدم في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وتقوم "برقصة سلام الجدعان" المُستخدمة في الإعلان، ويظهر بالفيديو مجموعة من الأشخاص يرقصون معها.

وجدير بالذكر أن "ماريا أونا" هي ممثلة روسية كانت تقيم في مصر، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية، أولها مع الفنان عادل إمام في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وبعدها مع محمد هنيدي في برنامج "مسلسليكو"، وأخيرًا مع كريم عبدالعزيز بفيلم "الفيل الأزرق"، كما شاركت في ثلاثة أفلام أخرى.

وعلقت ماريا على الفيديو بقولها: "أنا بتحدى المصريين الجدعان يلا يا جماعة اللي بيقولولي قبلت التحدي يثبتولي بفيديو، وهم يرقصون سلام الجدعان، ويعملولي تاج على الفيديو"، وحاز الفيديو علي إعجاب المصريين وعلق أحدهم بـ"أنتِ تنشرين الكثير من السعادة والفرح ماريا "، وقال آخر "أنا مصري، وأنت قلبي وقلب كل المصريين، وسوف أتحداك في أي حاجة"، كما أضاف آخر "أنا سعيد ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه التغلب عليك".