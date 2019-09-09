أخصائية تربية توضح لـ"هُن" نصائح تعليم الأطفال الإتيكيت منذ الصغر

الإتيكيت، هو آداب السلوكيات الاجتماعية، سواء كانت المُعاشرة، أو الخصال الحميدة، أو التصرف بشكل لبِق، والمجاملة، والذي يجب أن يتعلمه الطفل في السنوات الأولى من حياته، حتى ينشأ عليه.

وتحدد الدكتورة غادة الحسيني، أخصائية التربية الخاصة، في حديثها لـ"هُن"، في نقاط، نصائح لتعليم الأطفال الإتيكيت من الصغر.

- ضرورة تدريب الطفل على استخدام كلمات الطلب والإعتذار، "لو سمحت وبعد إذنك".

- ضرورة تعلم شكر الغير بعد الحصول على شيء ما.

- تعلم عدم مقاطعة الغير أثناء الحديث، حتى إن اضطر لمقاطعته يجب الاعتذار على الفور.

- تعلم احترام الآخر والاستئذان قبل فعل أي شيء.

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- عدم السماح للطفل بالتعقيب على هيئة أو السمات الجسدية للآخرين، بطريقة سلبية، يعني ميقولش دي تخينه أوي أو طويلة أوي.

- تعلم طريقة الرد المناسبة على الآخرين.

- تغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال.

- عدم وضع إصبع اليد في الأنف والفم.

- تعليم الطفل تقديم المساعدة للآخرين وخاصةً كبار السن.

- تعلم الطفل بضرورة التعود على وضع فوطه على الأرجل أثناء تناول الطعام، وحينما يتسخ فمه يجب استخدامها في إزالة الطعام.