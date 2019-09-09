للأمهات.. كيف تتخلصين من اكتئاب ما قبل العودة للمدرسة؟

أيام قليلة قبل عودة المدارس وسط صعوبات الحياة وزيادة نفقات المصروفات الدراسية تزداد الأعباء على أولياء الأمور وخاصة الأمهات كلما اقترب موعد عودة المدارس وهو ما يصيب الأمهات بالاكتئاب، وقدمت الدكتورة نجلاء طارق، استشاري الصحة النفسية، مجموعة نصائح للأمهات للتغلب على اكتئاب قبل العودة للمدرسة.

التحلي بالصبر

محاولة التغلب على نفقات المصروفات الدراسية وعودة المدارس بالصبر حتى يبدأ العام الدراسي دون إصابة الطالب أو الأم بالاكتئاب.

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تشجيع الطلاب

يصاب بعض الطلاب قبل العودة للمدارس بالاكتئاب نتيجة العودة للمذاكرة مجددا والاستيقاظ مبكرا لذلك يجب تشجيعه للتعامل مع هذا الشعور، وأن تسعى الأم لتقديم النصائح لأبنائهن وتشجيعهم على أهمية العودة للمدرسة.

نهاية المشوار التعليمي

على كل أم التعامل مع عودة أبنائها للمدرسة من خلال التفكير أنها ستحصد ثمار جهدها في النهاية حتى مع تزايد الأعباء على عاتقها.

الحديث باستمرار

حديث الأم عن المتاعب التي تشعر بها مع شخص آخر تثق فيه يخفف عنها ما تشعر به من اكتئاب.