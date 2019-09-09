طريقة عمل باذنجان كوردون بلو

يعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالحديد، والتي لا يفضلها العديد من الأطفال، بأصنافه التقليدية، لذا يمكنك استغلاله في تحضير كوردن بلو شهي، بدلًا من اللحوم والدجاج. وإليكِ طريقة تحضير باذنجان كوردون بلو، بخطوات الشيف شربيني. مكونات باذنجان كوردون بلو شرائح باذنجان لحم مفروم معصجة ملح - فلفل بهارات دقيق بيض بقسماط لبن Advertisements جبنة شيدر زيت طريقة تحضير باذنجان كوردون بلو - في البداية تبلي الباذنجان بالبهارات والملح والفلفل. - ضعي اللحم في المنتصف واغلقيه. - تبلي الباذنجان بالدقيق والبيض وقليل من اللبن. - ضعي الباذنجان في البقسماط ثم حمريه في الزيت.

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