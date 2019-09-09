أبرزها صعوبة الحركة.. 10 أعراض تنذرك بنقص فيتامين B12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

يعتبر فيتامين B12 من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، حيث يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بالأنيميا، كما يمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان ويساهم في وقايته من الهشاشة والتهاب المفاصل، فما أعراض نقصه بالجسم؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، قائمة بالأعراض الناتجة عن نقص فيتامين B12، وفقًا لموقع "Medicalnewstoday".

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