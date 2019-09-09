ممثلة روسية تتحدى المصرين برقصة "سلام الجدعان"

على غرار إعلان إحدى شركات الاتصالات الجديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاه روسية تتحدى المصرين في الرقص.

ويبدأ الفيديو بالفتاة "ماريا أونا" وهي تقول بالعربية: "يا جماعه أنا بتحدى المصرين الجدعان" وتظهر الفتاه بالفيديو وهي ترقص علي أغنية سلام كبير أوي للجدعان المستخدم في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وتقوم "برقصة سلام الجدعان" المُستخدمة في الإعلان، ويظهر بالفيديو مجموعة من الأشخاص يرقصون معها.

وجدير بالذكر أن "ماريا أونا" هي ممثلة روسية كانت تقيم في مصر، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية، أولها مع الفنان عادل إمام في مسلسل فرقة ناجي عطالله، وبعدها مع محمد هنيدي في برنامج "مسلسليكو"، وأخيرًا مع كريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الازرق"، كما شاركت في ثلاثة أفلام أخرى.

وعلقت ماريا على الفيديو بقولها: "أنا بتحدى المصريين الجدعان يلا يا جماعة اللي بيقولولي قبلت التحدي يثبتولي بفيديو، وهم يرقصون سلام الجدعان، ويعملولي تاج على الفيديو"، وحاز الفيديو علي إعجاب المصرين وعلق أحدهم بـ"انتي تنشرين الكثير من السعادة والفرح ماريا "، وقال آخر "أنا مصري، وأنت قلبي وقلب كل المصريين، وسوف أتحداك في أي حاجة"، كما أضاف آخر "أنا سعيد ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه التغلب عليك".