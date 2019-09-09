صور.. "ضرة أنغام" تستقبل العام الدراسي "في حمام السباحة" بصحبة أطفالها

شاركت ياسمين عيسى، زوجة المُلحن أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، متابعيها بعدة لقطات مصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة المُلحن، خلال اللقطات، وهي تستجم مع أطفالها، "مالك وعيسى" داخل إحدى "حمامات السباحة"، مرتدية ملابس سباحة فاتحة اللون، معلقة: "العودة إلى المدرسة".

وتفاعل العديد من المُتابعين مع اللقطات، مُشيدين بقوتها، وشخصيتها.

Advertisements

يأتي ذلك عقب حصول زوجها على جائزة جلوبل ميوزك أوورد عن أغنية "حالة خاصة جدا" لزوجته الثانية، الفنانة أنغام، والتي حرصت على تهنئته عبر حسابها الشخصي قائلة: "ألف مبروك أحمد إبراهيم جائزة مستحقة الميدالية الفضية عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا".

انفصال أحمد إبراهيم عن زوجته وردها من جديد

يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصل عن ياسمين عيسى، والدة ابنيه مالك وعيسى، منذ أشهر، عقب إعلان الفنانة أنغام زواجها منه مطلع العام الجاري، وفقا لرغبة ياسمين، ثم ردها إلى عصمته بعد أسابيع من الطلاق دون علمها.