الامارات | عبدالله لوتاه ضيف «100 موجّه»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله لوتاه ضيف «100 موجّه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، ضيفاً على برنامج 100 موجّه، أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، غداً، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، وبمشاركة 700 شاب وشابة من مختلف الجامعات والكليات، في جلسة توجيهية تحت عنوان «الحياة شغف»، وذلك في كليات التقنية العليا - كلية دبي للطلاب.

واختير لوتاه ليكون ضيف البرنامج بعد مجموعة من القيادات الإماراتية الملهمة للشباب، لما يتمتع به من خبرة عملية وشخصية قيادية، إذ يشغل منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي هيئة حكومية تابعة للحكومة الاتحادية، بهدف تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية الإمارات عبر تعزيز أداء كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات بهدف الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة في المؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.

وقالت شما المزروعي: «يعتبر عبدالله ناصر لوتاه نموذجاً ملهماً للشباب في أسلوبه الفريد في قيادة فرق العمل.. عمله مبني على الثقة والاحترام، والقائم على تحفيز فريق عمله للعطاء بشكل أكبر، ونسعى لأن يستفيد الشباب من تجربته، ليكونوا قادة استثنائيين في المستقبل في مجالات الحياة كافة».

وأكدت أن برنامج 100 موجّه الذي يحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يسعى لخلق جيل من الأبطال، من خلال جلسات توجيهية جماعية للشباب، يقدمها مجموعة من النخب القيادية في دولة الإمارات، ينقلون من خلالها خلاصة تجاربهم العلمية والعملية في خدمة الوطن.