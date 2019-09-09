الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد حفيظ سعيد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حاضر خلف محمد المهيري. كما حضر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد من المهنئين والأهل. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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