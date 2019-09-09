الامارات | «البندقية».. الجدل يتجدّد مع توزيع الجوائز

شكرا لقرائتكم خبر عن «البندقية».. الجدل يتجدّد مع توزيع الجوائز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فيلم «الجوكر» للمخرج تود فيليبس جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه الليلة قبل الماضية.

وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم «مارتن إيدن».

واقتنصت الممثلة الفرنسية أريان أسكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «غلوريا موندي» الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة مالياً.

وفي ما يعد مفاجأة جاء في المركز الثاني فيلم «آن أوفيسر آند سباي» (جندي وجاسوس) للمخرج رومان بولانسكي، إذ فاز بجائزة الأسد الفضي‭‭‭‭ ‬‬‬.

Advertisements

وكان المنظمون قد تعرّضوا لانتقادات بسبب إدراج عمل بولانسكي في برنامج المهرجان، بعد إدانته في جريمة جنسية، ما أثار الجدل. لكنهم دافعوا عن اختيارهم وقالوا إن التحكيم ينصب على الفيلم وليس الرجل.

وحصل على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج السويدي روي أندرسون عن عمله «أباوت إندليسنيس» (عن اللا نهاية).

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة المخرج الإيطالي فرانكو ماريسكا عن فيلمه الوثائقي «مافيا إز نو لونجر وات إت يوزد تو بي» (لم تعد المافيا كما كانت في الماضي).

وحصل المخرج الصيني يون فان على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم الرسوم المتحركة «نامبر سيفن تشيري لين» (رقم سبعة تشيري لين).