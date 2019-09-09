الامارات | أفراح التميمي والكويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح التميمي والكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سالم التميمي، بمناسبة زفاف نجله عبدالعزيز إلى كريمة حمد عتيق العفريت الكويتي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الظاهر بمنطقة العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعيان القبائل وجمع من المدعوين.