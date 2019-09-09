الامارات | «طيران الإمارات للآداب» يتلقى إبداعات «مونتغرابا 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات للآداب» يتلقى إبداعات «مونتغرابا 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مهرجان طيران الإمارات للآداب باب المشاركة لمسابقة «مونتغرابا للكتابة 2020»، التي تهدف إلى اكتشاف الروائيين الذين لم يتمكنوا من نشر أعمالهم.

وتمكن ثمانية من الفائزين بالمسابقة في السنوات الماضية، من نشر أعمالهم لدى أعرق دور النشر العالمية، على الرغم من أن الجوائز لا تتضمن عقود نشر، إلا أنها تقدم للقرّاء والناشرين كتّاباً مميزين، وتعرّف بأعمالهم.

والمشاركة في المسابقة متاحة للروائيين المقيمين في الإمارات والبحرين والكويت وعُمان والسعودية، من الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم، على ألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً. وللمشتركين حرية اختيار الشكل الأدبي الذي سيشاركون فيه باللغة الإنجليزية، والموعد النهائي لتقديم الطلبات 27 نوفمبر المقبل.

Advertisements

وسيوفّر المهرجان فرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم، من خلال ورشة عمل لروائيتين سبق لهما الفوز بالمسابقة، وهما أنابيل كانتاريا، الحائزة جائزة مونتغرابا في دورتها الأولى، وجيسيكا جارلفي إحدى الفائزات بدورة عام 2016. وستنظم الورشة في الخامس من أكتوبر المقبل.

من جهتها، قالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي: «لقد نظمنا أول ورشة عمل العام الماضي، وحظيت بإقبال».

وأضافت: «تسهم المشاركة في مثل هذه الورش في توجيه المتسابقين، وتضعهم على المسار الصحيح. ولقد حقق المشاركون في الدورات السابقة نتائج مميزة، وسعداء بأننا تمكنا خلال المسابقة من تشجيع كتّاب، وتمهيد طريق النجاح لهم».

يشار إلى أن مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020 سينظم خلال الفترة من 4-9 فبراير المقبل.