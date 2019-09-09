الامارات | ورش مبتكرة في فعالية «العودة إلى المدارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن ورش مبتكرة في فعالية «العودة إلى المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، أخيراً، فعالية «العودة إلى المدارس»، في مركز الطفل بالرقة لأطفال مراكز مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، ومركز الطفل بخورفكان لأطفال مراكز المنطقة الشرقية، بمشاركة أطفال من مختلف المراكز بحضور أولياء أمورهم.

وتضمنت الفعالية أنشطة متنوعة: ثقافية وفنية وصحية ورياضية؛ إذ تعرف الأطفال إلى فوائد تناول الوجبات الصحية؛ وكيفية إعدادها من خلال ورشتَي «وجبتي المدرسية» و«حقيبة الغذاء الصحي». وفي ورشة «أهمية الوقت» تعلم الصغار أهمية تنظيم الوقت من خلال وضع جدول للمهام والخطط اليومية للوصول إلى الأهداف وتحقيق النجاح، وتخلل الورشة صنع التقويم الأسبوعي باستخدام مواد معادة التدوير.

واستمتع الأطفال بورش فنية أتاحت لهم الفرصة لصنع إبداعات فنية مبتكرة، منها: صنع مقلمة ومفكرة وتزيينها، فضلاً عن المسابقات الرياضية والثقافية. كما شارك الأطفال في ركن التسوق لبيع واقتناء الأدوات المدرسية؛ واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الأطفال.