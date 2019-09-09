الامارات | أفراح الساعدي والأحبابي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الساعدي والأحبابي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم المطوع راشد الساعدي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة نصيب سعد ناجي الأحبابي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الخبيصي في مدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي الساعدي والأحبابي.
وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.
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