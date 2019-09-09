الامارات | 50 ألف مشاركة تتنافس على جوائز «لحظات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مشاركة تتنافس على جوائز «لحظات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مُسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي التي تُنظمها «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، بالتعاون مع شركة «المراعي»، تفاعلاً من المصورين الشباب في العالم العربي، إذ وصل عدد المشاركين في المسابقة إلى أكثر من 50 ألف مشاركة، وذلك قبل أن تُغلق أبواب الاشتراك في 28 أغسطس الماضي.

وتُعد مسابقة «لحظات» واحدة من أكبر مسابقات التصوير الفوتوغرافي، وأكثرها شعبية في المنطقة، إذ توفر للمواهب منصة لعرض أعمالهم، كما تتيح لهم فرصة فريدة من خبراء «ناشونال جيوغرافيك» في رحلة استثنائية للاستكشاف والتصوير.

Advertisements

وانطلقت مسابقة «لحظات 2019» تحت شعار «أسواق»، لتتيح للمصورين فرصة تقديم مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس تلاحم مجتمعنا العربي، وثقافتنا الغنية وتراثنا النابض بالحياة، إذ تعد الأسواق جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي في الشرق الأوسط.

وشارك الآلاف من المصورين العرب في النسخة التاسعة من مسابقة «لحظات»، بفئتيها للكبار والناشئين والأطفال، كما شهدت مُسابقة هذا العام مشاركة كبيرة من دول الخليج وشمال إفريقيا، إذ خطف مصورو الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والجزائر الأنظار بلقطاتهم المُتميزة.

وستعلن لجنة التحكيم، المكونة من محمد محيسن، مصور «ناشونال جيوغرافيك» الحائز جائزة بوليتزر مرتين، والرئيس التنفيذي للتسويق المؤسسي بشركة «المراعي»، حسام عبدالقادر، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة خلال الأسابيع المقبلة.