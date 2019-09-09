الامارات | أفراح الساعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الساعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم سالم سعيد سالم الساعدي، بزفاف نجلها علي إلى كريمة سالم سعيد حميد الساعدي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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