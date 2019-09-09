الامارات | «معرض 421»: موسم الخريف حافل بالتعلم الإبداعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض 421»: موسم الخريف حافل بالتعلم الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «معرض 421» في أبوظبي عن تفاصيل برنامجه لموسم الخريف، المصمم خصيصاً لتوفير مزيد من فرص التعليم الإبداعي، واستكشاف الموضوعات الفنية التي تشكل محور الاهتمام في المنطقة.

وسيشهد الموسم الجديد مواصلة المعرض تعاونه مع الشركاء للإسهام في تعزيز المشهد الفني بدولة الإمارات، من خلال إقامة المعارض وتقديم فرص تعلم إبداعي جديدة. كما وسع المعرض نطاق برنامجه الخاص بورش عمل ودورات قصيرة، لتوفير فعاليات تشجع الفنانين المحترفين والجمهور على المشاركة في الأنشطة.

وقال مدير المعرض، فيصل الحسن: «نواصل الإسهام في تطوير المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بإرساء منهجية جديدة لبرامجنا من شأنها تشجيع الفنانين الناشئين على التطور، ودفع الموضوعات الفنية ذات الاهتمام في المنطقة إلى صدارة البرامج والحوارات العامة».

وأضاف «سيشهد موسم الخريف عروضاً عامة تستكشف آفاقاً جديدة من الإبداع، وتسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين في دولة الإمارات، في حين ستوفر برامجنا الخاصة بورش العمل والحوارات والدورات القصيرة مزيداً من فرص التعلم الإبداعي. كما نعمل على تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الإطار، ونخطط للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لإنشاء المعرض خلال نوفمبر المقبل، التي ستشكل فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، وما نعتزم السعي إليه مستقبلاً».

ومع انطلاقة برنامجه لموسم الخريف، سيرحب المعرض ببرنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين»، عبر معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 19/‏2018 الدفعة السادسة».

ويأتي المعرض، الذي ينظم في الفترة بين 14 الجاري وحتى 24 نوفمبر المقبل، في أعقاب برنامج التعليم والتطوير الفني الذي شارك فيه الفنانون على مدى 10 أشهر، وسيسلط الضوء على أعمال مجموعة من الفنانين المقيمين في الإمارات، وسيشهد تقديم أعمال 15 فناناً، إلى جانب جلسة حوارية.

وأكد الحسن أن «موسم الخريف يقدم باقة من البرامج التي تستكشف مختلف السرديات من كل أنحاء المنطقة، وتقدم مجموعة واسعة من الحرف اليدوية، ونحن متحمسون للتفاعل مع الفنانين المحليين الذين سيقدمون أعمالهم خلال نسخة هذا العام من برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، وتسعدنا معرفة مدى تطور مواهب هؤلاء الفنانين الناشئين».

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وفي 14 الجاري، تنطلق فعاليات معرض «خواء» الذي يبرز أعمالاً تركيبية وتصويرية للفنانة الإماراتية الناشئة، ميثاء عبدالله، التي تركز من خلال عملها على التفسيرات الاجتماعية، إذ تدعو الجمهور لاستكشاف الحالة الإنسانية بأسلوب سردي مميز، يشار إلى أن المعرض سيستمر حتى 13 أكتوبر المقبل.

وسيتضمن برنامج موسم الخريف أيضاً، في نوفمبر المقبل، معرضاً للفنانة والباحثة تالين هزبر، بعنوان «البنى المؤقتة»، بالإضافة إلى معرض حول النشر المستقل بعنوان «نصوص وتقنيات نشر مغيرة للأشكال» خلال ديسمبر المقبل.

أفلام

سيواصل «معرض 421» شراكاته مع كل من «سينما عقيل» و«جلف فوتو بلس»، إذ ستعرض سينما عقيل مجموعة من الأفلام طيلة الخريف، وستتناول من خلالها الموضوعات وأشكال السرد في المنطقة. وخلال الفترة نفسها سيرحب مركز «جلف فوتو بلس» بالمصورين في ورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

فيصل الحسن:

««سيشهد موسم الخريف عروضاً عامة تستكشف آفاقاً جديدة من الإبداع، وتسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين في دولة الإمارات».

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فناناً في معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين».