الامارات | برنامج العين الثقافي في سبتمبر.. مهارات وتصوير ويوم للعائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج العين الثقافي في سبتمبر.. مهارات وتصوير ويوم للعائلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الفعاليات الثقافية وورش العمل المتنوعة ضمن برنامج العين الثقافي، في مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي خلال الشهر الجاري.

ويستضيف مركز القطارة للفنون مجموعة فعاليات، في مقدمتها برنامج «ميكرفون»، الذي يقدّم سلسلة من الجلسات الحوارية المتنوعة التي تتناول موضوعات عدة، من بينها جلسة يوم الخميس المقبل التي تأتي تحت عنوان «المارد الذي بداخلك»، وتتحدث خلالها المدربة في تنمية المهارات الحياتية شيماء الجابري حول أهمية اكتشاف رسالة الفرد والمارد الداخلي للمضي قدماً في رحلة الحياة، ويدير الجلسة الإعلامي والفنان إبراهيم استادي.

وتشمل فعاليات مركز القطارة للفنون «يوم العائلة» الذي يتضمن ورش عمل تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة، وتتضمن صناعة الفخار والديكوباج، والعزف على آلة العود، وذلك السبت المقبل.

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بالإضافة إلى برنامج «رحلة قطعة»، الذي يهدف إلى تعريف المجتمع بأهمية المتاحف كونها تشكل واجهة للتراث الثقافي للبلد، إذ أعار متحف العين قطعة الإبريق الفخاري إلى بلدية العين، الذي عثر عليه في موقع بدع بنت سعود، ويعود إلى فترة العصر الحديدي، وبالتحديد الى الألف الأول قبل الميلاد، واستخدم الإبريق لتخزين المواد السائلة. وتمتد مدة الإعارة حتى 31 أكتوبر المقبل.

بينما يتخلل برنامج فعاليات قصر المويجعي عدد من ورش العمل الثقافية خلال الشهر الجاري، من ضمنها ورشة «البشت الملكي» في 17 الجاري، لتعريف المشاركين بالبشت كرداء فاخر ورسمي في منطقة الخليج العربي وكيفية حياكته من قبل خبراء متخصصين، إلى جانب استعراض مجموعة من البشوت الملكية المعروضة في قصر المويجعي، والتي تعود إلى عائلة آل نهيان الحاكمة.

كما سيستمتع الجمهور بعرض «شخصيات من القرن الـ20» في 28 الجاري، إذ سيقدم تجربة للتفاعل مع عروض فنية صامتة تحاكي نمط الحياة في مطلع القرن الـ20، بالإضافة إلى برنامج «عدسة عبر التاريخ» يوم السبت المقبل، ويتضمن ورش عمل على أيدي خبراء حاصلين على جوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التصوير. يشار إلى أن جميع الفعاليات وورش العمل مجانية.