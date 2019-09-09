الامارات | 47 فيلماً في مهرجان مالمو للسينما العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 47 فيلماً في مهرجان مالمو للسينما العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض مهرجان مالمو للسينما العربية 47 فيلماً للجمهور السويدي والعرب المقيمين في الدول الاسكندنافية خلال دورته التاسعة، التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، وتحل فيها السينما التونسية ضيف شرف.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي، خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في ثالث أكبر مدينة بالسويد، إن المهرجان تلقى 524 طلباً للمشاركة هذا العام من أكثر من 30 دولة ليقع الاختيار على 25 فيلماً طويلاً، و22 فيلماً قصيراً للعرض ضمن مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.

وأضاف أن المهرجان الذي تأسس في عام 2011 «يستمر كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي».

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وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة - التي تضم ثمانية أفلام - من الممثلة المصرية ليلى علوي، والمخرج التونسي رضا الباهي، والناقد العراقي قيس قاسم.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتنافس ثمانية أفلام من لبنان وسورية والأردن ومصر والسودان وتونس، بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 23 فيلماً.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يقام من الرابع إلى الثامن من أكتوبر المقبل. ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التونسي «في عينيا» من إخراج نجيب بلقاضي، كما يكرم اسم مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية المنتج والناقد الراحل نجيب عياد الذي توفي في أغسطس الماضي.