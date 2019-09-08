احتفلت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، بفوز نادي الزمالك على بيراميدز، وتتويجه بكأس مصر لهذا الموسم.
ونشرت "الحلو" صورة لها داخل الملعب، بصحبة زوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "دنيا": "الكاس زملكاوي، احنا لو قاصدين ننكد على الأهلاوية مش هنعمل كدة، نكسب اللي عملهم عقدة ونفكرهم بالهدف التالت اللي يوجع ويكوي ويشوي"، في إسقاط منها على التعليق الشهير بمباراة الأهلي والترجي، بإفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بـ ثلاث أهداف، كان أبرزهم هدف أنيس البدري.
و"الحلو" متزوجة من اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، وكانا احتفلا بزفافهما مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب الفوز بالكأس.. حسناء الزمالك: "لو قاصدين ننكد على الأهلاوية مش هنعمل كدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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