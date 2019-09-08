بعد تتويجه بـ كأس مصر.. نصائح لاستغلال فرحة زوجك الزملكاوي

استطاع الفريق الأول، لكرة القدم، بنادي الزمالك، الفوز بكأس مصر، عقب اكتساح نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المُباراة التي أُقيمت اليوم، على استاد برج العرب، ليحقق الفوز باللقب للمرة الـ 27 في تاريخه.

"هن" يقدم عدة نصائح لتحضير عشاء رومانسي لزوجك، حسبما ذكر موقع "trulymadly"، والتي جاءت كالتالي:

- أرسلي له رسالة عقب انتهاء المُباراة بأنك تنتظريه، من أجل تناول عشاء رومانسي، بمفردكما في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، ولا مانع من العناق عند استقباله.

- فاجئيه بالورود، والعطور عند دخوله المنزل، حتى تشعريه بالأجواء الرومانسية من البداية.

- اجعلي مائدة العشاء بسيطة، فقط اعتمدي على المقبلات الحارة، والمشروبات التي يُفضلها.

- لا تُجربي وصفة جديدة، فإذا فشلت فشل العشاء، ولكن اعتمدي على الطبق الذي يُفضله.

- ضعي الطعام في أطباق مميزة، وزيني طاولتك بالشموع والزهور.

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- حضري كاسات كريستال، وضعي الشموع فيها، ووزعيها في أرجاء المنزل، لكي تستغني عن الأضواء الكهربائية.

- أغلقوا الهواتف، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، فتلك اللحظة لكما فقط، دون أي دخيل آخر.

- لا تهملي تشغيل الموسيقى الهادئة والعاطفية، لضبط الحالة المزاجية على العشاء.

- اخفتي الأضواء تمامًا، واعتمدي على الضوء الأحمر.

- لا تهملي وضع البخور العطري، بالنكهة التي يُفضلها.

- احتفظي ببعض الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها عقب تناول العشاء مباشرة.

- أعدي نفسك جيدًا، لكي تشاركيه رقصة رومانسية على العشاء.

- لا مانع من الأحاديث المثيرة والشيقة معًا لكي تستعدوا لليلة رومانسية عقب الرقص والعشاء.