لجأت للانتحار.. أول ضحايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لأول مرة في التاريخ، تقبل سيدة على الانتحار بعد خروج دولة من اتحاد أو تجمع ما، وذلك بعدما أعلنت طبيبة شرعية بإحدى المقاطعات البريطانية، انتحار سيدة خوفا من الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وحسب موقع " ديلي ميل" البريطاني، فإن السيدة فرانس ماري لويز ديفيس فرنسية النشأة صاحبة 76 عامًا، عاشت في بريطانيا مع زوجها الإنجليزي لنحو 50 عاماً، وكانت تخطط للعودة معه إلى بلدها.

وعانت فرانس ماري من القلق والخوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على خططها للعودة لبلدها، في حين قالت الطبيبة الشرعية في مقاطعة جلوسترشير الإنجليزية، إن ديفيس انتحرت نتيجة مجموعة من الأسباب، منها معاناتها الاكتئاب خوفا من "بريكست".

وكشفت الطبيبة أن ديفيس لديها تاريخ مع مرض الاكتئاب، وتعرضت لالتهاب رئوي أخيرا أضعف قدرتها على الحركة، كما أنها كانت تشعر بالحزن الشديد لوفاة حيوانها الأليف، إلى جانب خوفها من "بريكست"، وهي العوامل التي دفعتها للانتحار.