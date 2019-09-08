أبرز صيحات مكياج سهرات خريف وشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تحتارين دائماً عند اختيار ألوان المكياج الخاصة بكِ، خصوصاً عند تغيير المناخ فألوان الصيف الناعمة تختلف الي حداً كبير عن الألوان القاتمة أو النارية التي تناسب الشتاء أو الخريف.

تستعرض لكِ خبيرة المكياج نسمة عيد، أبرز ألوان المكياج الرائجة لموسم الخريف والشتاء والتي تناسب السهرات الليلة:

مكياج العيون:

تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة والتي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.

تضمن بالبيت الألوان التباعة لماركة "H&M" درجات شادو مناسبة لموسم الخريف مثل الأحمر الناري والأحمر الخوخي، بينما باليت الألوان التابعة لماركة "MAC"تضمن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.

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لون أحمر الشفاه:

لا تختلف كثيراً ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمي دم الغزال خصوصاً لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج والذي يمثل أقوي الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصاً الماط، والنبيتي الغامق، وهذا طبقاً لأحدث الالوان التي طرحتها ماركة "MAC"لموسم الخريف والشتاء والذي يعتمد عليه خبراء المكياج في العالم.

لون أحمر الخدود:

من أكثر الألوان الرائجة لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الالوان خصوصاً إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي.

أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.