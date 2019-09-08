جينيفر لوبيز خطفت الأنظار بفستان بتوقيع مصممة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

احتفلت النجمة الأمريكيّة جينيفر لوبيز بالعرض الأول لفيلمها الجديد Hustlers في ظهر هذا الفستان للمرّة الأولى في مجموعة ميزون يايا للأزياء الراقية في موسم خريف 2019، تقول عنها المصممة لڤوغ العربيّة “هذا التصميم هو أحد التصاميم من مجموعة الخريف التي أطلقت عليها اسم Chiara of Oscuro، استوحيتها من أسلوب الرسم كياروسكورو، الذي يشير إلى التدرج بين الضوء والظلام، سيّدة هذه المجموعة هي سيّدة اكتشفت جوانباً عدّة من نفسها تحت أضواء مختلفة"، حسب ما جاء في مجلة "فوج".

تتحدّث ياسمين عن التصميم الذي اختارته جينيفر لوبيز من هذه المجموعة وتقول “نالت هذه المجموعة إعجاب النجمة وطلب منّا أن نرسلها إلى لوس آنجليس لتجربها. الفستان الذي اختارته هو تصميم هيليا (على وزن هيليوس إله الشمس عند اليونانيين). هذا الإلهام يمثّل الإيمان بأن الشمس تعكس جوانباً متعددة في كلّ شخص".

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أكملت جينيفر لوبيز إطلالتها في هذه المناسبة بمكياج أنيق بألوان دافئة برزت فيه الإضاءة اللامعة، واعتمدت تسريحة الشعر الأشقر المملّس بنعومة.

وضعت المصممة المصريّة ياسمين يحيى بصمتها الأنيقة في إطلالات العديد من النجمات من بينهن العارضة شانينا شايك والممثلة سونام كابور والنجمة التونسيّة درّة زروق، وهي تطمح لأن تزيّن تصاميمها إطلالة الممثّلة بلايك لايفلي مستقبلاً. تقول المصممة ” في كلّ مرة ترتدي إحدى النجمات من تصاميمنا، هي فرصة للعلامة حتى تصل إلى جمهور أوسع على الصعيد العالمي. الأزياء هي مجرّد وسيلة للتعبير عن الذات، ومن الرائع أن أتمكن من القيام بذلك”.

على الرغم من أنها المرّة الأولى التي ترتدي فيها جينيفر لوبيز أحد تصاميمها إلا أن النجمة ارتدت تصميماً من مصممة مصريّة في أوائل شهر أغسطس عند إقامة حفلها الأول في مصر احتفالاً بعيد مولدها الخمسين، حيث اختارت فستاناً باللون الأحمر اللامع من تصميم نجوى زهران.