لأول مرة في فرنسا.. امرأتان تؤمان الناس للصلاة

قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إنه بعد ظهر أمس السبت، ولأول مرة في فرنسا وبأقصى درجات السرية، أمّت امرأتان الصلاة، بطريقة مختلطة بين الرجال والنساء، وارتداء الحجاب لم يكن إلزاميا، موضحة: حضرت في قاعة الصلاة التي استؤجرت خصيصا لهذه المناسبة في باريس نسوة ترتدين الحجاب وأخريات من دونه، وفقا لما نشرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

واعتبرت إيفا جانادان، وهي إحدى اللتين أمّتا المصلين، أن "هذه لحظة مهمة للإسلام في فرنسا، خاصة وأن هذه الصلاة تسمح بضمان المساواة بين الرجال والنساء".

وأضافت صحيفة "لوباريزيان"، أن إيفا جانادان أشارت إلى ان الهدف هو تجسيد إسلام تقدمي متحرر، مؤكدة أنه لا يوجد في النصوص الدينية الإسلامية ما يتعارض مع إمامة المرأة، ويجب منح "فضاء للحوار الحر وتقديم نموذج بديل للتطرف والفهم التقليدي للدين"، على حد تعبيرها.