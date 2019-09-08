كيف دعمت حسناء الزمالك الفريق أمام بيراميدز في نهائي الكأس؟

تحت عنوان "كؤوس الزمالك.. قصص وحكايات"، شاركت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، متابعيها بتقرير فضائية "on sport" الذي سلط الضوء على حكايات وكواليس تتويج الفارس الأبيض بكأس مصر، من خلال قصص لعديد من رموز الكرة المصرية، ومُدربي النادي السابقين.

ونشرت "الحلو" عدة لقطات من التقرير، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُرفقاها بإيموشن لـ"علم الزمالك".

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و"الحلو" متزوجة من اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، وكانا احتفلا بزفافهما مؤخرًا.

ويواجه الفارس الأبيض، نظيره "بيراميدز" في نهائي الكأس، باستاد برج العرب.